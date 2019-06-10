Сторонники нелегально созданного правительства Майи Санду Пушков и Козак находятся в санкционных списках Украины и ЕС

Самые ярые сторонники правительства Козака, нелегально сформированного в Кишиневе, и возглавляемого Майей Санду, находятся в санкционном списке соседнего государства.

Речь идет о российском депутате и пропагандисте Алексее Пушкове, а так же российском вице-премьере Дмитрии Козаке, который поддержал вторжение и аннексию Крыма, а так же войну на Донбассе, пишет actual.md

Они так же являются большими защитниками и сторонниками сепаратистских регионов, образованных с помощью российской армии в Донецке и Луганске.

И так же находятся в санкционном списке Евросоюза.

Майя Санду еще не прокомментировала почему выбрала в качестве партнеров этих двух сторонников войны, сепаратизма и российского имперализма.