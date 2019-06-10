Музыка и развлечения до полуночи. Так закончился в воскресенье второй день фестиваля Summer Fest. Сотни людей собрались в столичном дендрарии, чтобы увидеть любимых исполнителей и отдохнуть.
"Мы очень хорошо отдыхаем. Нам, главное, хорошо провести время."
"Я даже не знаю, кто будет выступать. Пусть это будет сюрпризом."
"Мы танцевали, развлекались, замечательно провели вечер."
Помимо хорошей музыки, посетители фестиваля могли отведать прохладительные напитки, а также шашлыки и даже морепродукты.
Многие зрители с нетерпением ждали выступления группы Carla's Dreams, которой подпевали в унисон.
"Очень позитивная атмосфера. Я очень рада, что нахожусь здесь."
"Carla's Dreams, как обычно, выступили замечательно, их ни с кем не сравнить."
"Публика реагирует очень хорошо, мы смотрели, что происходит со сцены. Это очень хороший line-up не только сегодня, но и в прошлые дни. Мы рады внести свой вклад в этот праздник."
Выступили на сцене и ребята из группы "Шапте классе".
"Мы полны энергии, вы же видите мы молоды, энергичны, может и дождь обойдет нас стороной."
Одной из приглашенных звезд вечера стала украинская исполнительница Марув.
Порадовали своими хитами зрителей и российские исполнители Zivert и Matrang.
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Валерий Реницэ