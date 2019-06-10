Павел Филип призвал обеспечить нормальное функционирование государственных учреждений

Премьер-министр Павел Филип призвал обеспечить нормальное функционирование государственных учреждений, чтобы граждане не пострадали.

Павел Филип сегодня созвал министров, государственных секретарей, руководителей госагентств и государственных учреждений, чтобы обсудить, как правительство работает в контексте текущей политической ситуации. Премьер-министр призвал обеспечить нормальную деятельность государственных учреждений на основе Конституции и законов страны, чтобы граждане не пострадали от политического кризиса.

7 июня Конституционный суд постановил, что срок формирования правительства истек, и президент обязан распустить парламент. Поскольку глава государства отказался выполнять свои конституционные обязательства, Конституционный Суд нашел обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента, и постановил, что указ о роспуске законодательного органа и проведении досрочных парламентских выборов должен быть подписан премьер-министром Павлом Филипом в качестве временного президента. 9 июня Павел Филип подписал Указ о проведении досрочных выборов 6 сентября.

В то же время, Конституционный суд объявил неконституционным Указ Президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года.