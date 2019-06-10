Жертвы мошенников: около 200 граждан Молдовы уехали в Португалию на работу, а попали в рабство

Сотрудники ПБОПОД задержали администратора столичного агентства по трудоустройству за границей, который оказался членом преступной группировки. Его подозревают в торговле людьми с целью эксплуатации принудительного труда в странах ЕС.

Под предлогом получения легальной и хорошо оплачиваемой работы в Португалии в области сельского хозяйства они принимали на работу граждан Молдовы. После этого лидер группировки с другими отвозили людей в Португалию и отбирали у них документы.

Далее они под предлогом возврата долга, размер которого не был установлен, угрожали физической расправой и заставили жертв заниматься различными сельскохозяйственными работами, помимо тех, которые были первоначально оговорены. При этом гражданам не выплачивали обещанные деньги.

В ходе обысков в домах подозреваемых и в офисе агентства, правоохранительные органы обнаружили около 200 контрактов о трудоустройстве, подписанных гражданами Молдовы, которые уже уехали за границу на заработки или должны уехать в скором времени.

Кроме этого, были обнаружены черновые записи, денежные средства, квитанции и чеки, подтверждающие денежные переводы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.