20-летний юбилей отмечает Кагульский госуниверситет

Кагульскому государственному университету имени Богдана Петричейку Хашдеу исполнилось 20 лет. Агентство регионального развития "Юг" (АРР "Юг") направило поздравительное послание руководству вуза, в котором говорится, что Кагульский университет стал на юге страны "центром модернизации, образования, исследований, разработок и инноваций".

"20 лет деятельности любого учреждения – это возраст, опыт, профессиональная репутация и подтвержденное имя. Университета заручился доверием студентов, всего академического сообщества, а также местных и международных партнеров", - отметила в поздравлении директор АРР "Юг" Мария Кулешова, передает МОЛДПРЕС.

В Кагульском госуниверситете им. Богдана Петричейку Хашдеу три факультета: филологии и истории; права и публичной администрации; вычислительной техники и математики и 11 кафедр. Вуз основан 7 июня 1999 года. В нем работают 106 преподавателей с педагогической и научной степенью.