Бари Алибасов остается в состоянии медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в медикаментозном сне, врачи не объясняют такую задержку, сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Алибасов находится в институте имени Склифосовского.

"Бари Алибасов не вышел из состояния медикаментозного сна. Врачи не говорят, с чем связана такая задержка", - сказал Горжанкин, передает РИА Новости.

Ранее врачи говорили, что продюсер пробудет в состоянии сна двое суток, на данный момент прошло уже четверо суток.

"Все, что удалось узнать у одного из врачей: вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", - добавил собеседник агентства, отметив, что получил информацию от сына продюсера.