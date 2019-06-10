Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон и заинтересовал Макгрегора

Поп-певец Джастин Бибер захотел побороться с голливудским актером Томом Крузом. О своем желании артист сообщил в Twitter в понедельник, 10 июня.

Бибер вызвал Круза на бой в октагон. "Том, если ты не примешь этот вызов — значит, испугался, и никогда от этого не отмоешься", — написал певец.

Артист предложил президенту UFC Дэйне Уайту провести бой. На пост Бибера отреагировал ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, предложивший свои услуги по проведению дуэли, передает lenta.

"Если Том Круз достаточно мужик, чтобы принять этот вызов, то McGregor Sports and Entertainment все устроит. Хватит ли у Круза духа на то, чтобы драться, как он делает это в фильмах?" — написал Макгрегор. В следующем твите он вызвал на бой актера Марка Уолберга.

В мае Бибер заявил, что американский рэпер Эминем "не понимает" новое поколение рэпа.