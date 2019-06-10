Сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком

В Ирландии около 1,8 тысячи голых женщин поучаствовали в благотворительном заплыве Strip and Dip ради борьбы с раком. На видео, снятое очевидцами, обратило внимание издание Daily Mail.

К благотворительной акции присоединились как люди, победившие смертоносную болезнь, так и те, кто все еще сражается со злокачественной опухолью. Их пришли поддержать многочисленные родные и близкие.

Благодаря взносам участников организации удалось собрать более 700 тысяч евро на лечение болеющих раком детей, передает lenta.

Местная жительница Джеки Кавана (Jackie Kavanagh) в субботу, 8 июня, улизнула от врачей, чтобы попасть на встречу Strip and Dip. "Вчера меня положили в больницу, я готовлюсь к операции на следующей неделе. Моему другу тоже диагностировали рак. Мы все здесь, чтобы рассказать об этой страшной болезни и показать, насколько она бывает разной", — поделилась болеющая раком ирландка.

У каждой женщины, пришедшей на морское побережье, была своя история болезни. Многие из них показали шрамы, напоминающие им о благополучно пережитых операциях. "Это дает окрыляющее чувство свободы. Это вселяет жизнь и восполняет женскую энергию", — отметила Ниам Бреннан (Niamh Brennan), похоронившая свою мать в 2010 году из-за рака яичников.

По словам участницы встречи Беки Костелло (Becky Costello), женщины разделись догола ради привлечения внимания к страшному диагнозу. "Это все не ради голых тел. Мы собираем деньги для невероятно значимых целей. Здесь люди всех возрастов. Рак касается каждого", — заключила женщина.