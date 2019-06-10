NASA транслирует сборку марсохода в прямом эфире

В чате можно также задавать вопросы специалистам в YouTube-чате о механизме и его предназначении.

NASA в прямом эфире начала трансляцию сборки марсохода Mars 2020. Видео доступно на официальном YouTube-канале Лаборатории реактивного движения NASA, передает Корреспондент.

Инженеры работают в стерильной комнате под называнием Seeing 2020. Оттуда и ведется круглосуточная трансляция.

Ученые будут собирать компоненты для марсохода и тестировать механизм. Кроме того, пользователи со всего мира смогут задать специалистам вопросы в чате.

Марсоход Марс-2020 должен начать свою миссию в 2020 году. Его доставит ракета Atlas V-541 для изучения пород и поиска следов микроорганизмов.