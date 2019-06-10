Мороженое и молочные коктейли при неправильном хранении несут серьезную угрозу отравления, а ведь именно они в жару являются излюбленным лакомством взрослых и детей.
«Мороженое готовят путем пастеризации молока и сливок, после этого смешивают с другими ингредиентами и взбивают, после чего замораживают на несколько дней и только потом фасуют. В таком мороженном бактерий и вредных микроорганизмов нет, но их споры никуда не деваются.
Потому, как только мороженное подтаивает, бактерии начинают интенсивно размножаться, — в таком состоянии оно должно быть срочно съедено, а повторная заморозка продукта – строго запрещена. Именно потому очень опасно покупать подтаявшее мороженное, а также десерт, форма которого деформирована, — это верный признак повторной заморозки», — пишет vesti-ua.net.
Врач также напоминает: в жару все без исключения молочные продукты можно держать на столе либо переносить от магазина до своего холодильника не более 20-30 минут, иначе количество бактерий в нем превысит норму. Во время покупки стоит очень внимательно рассмотреть упаковку, чтобы не купить просрочку, и обращать внимание на температуру в холодильной камере.
При соблюдении температурного режима в плюс-минус 2-4 градусов молочные продукты можно хранить от 2 до 5 суток, в ином случае срок годности значительно сокращается.
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