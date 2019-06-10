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Майя Санду отказалась отвечать на вопрос, почему нарушила обещание не вступать в союз с ПСРМ. ВИДЕО
// фото: screenshot
14:39, 10 Jun 2019
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Несколько молодых людей поинтересовались у лидера ПДС Майи Санду, почему она нарушила свое обещание, данное избирателям, не вступать в союз с ПСРМ.

Как сообщает telegrath.md, молодые люди напомнили Майе Санду о видео 2017 года, в котором она обвинила Додона в госизмене и требовала начать расследование. Лидер ПДС отказалась отвечать на вопросы граждан.




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