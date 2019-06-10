У самой модной в мире бабушки четыре миллиона подписчиков

Какие ассоциации вызывает у вас слово «бабушка»? Большинство людей, наверняка ответят, что им представляется женщина в мягком халате и очках, с пышными формами, пекущая пироги для детей и внуков. Но не в случае с Бадди Винкль, у которой около 4 миллионов подписчиков в Сети.

В свои 90 лет женщина создала аккаунт в Instagram, где у нее 3,8 миллионов подписчиков, в число которых входит Рианна (Rihanna) и Майли Сайрус (Miley Cyrus), назвавшая ее своей ролевой моделью. Живет старушка в городе Ноксвилл (штат Теннесси), пишет vesti-ua.net.

Однажды Бадди Винкль грелась на солнце в футболке и шортах. Ее правнучка сделала ей комплимент по поводу внешнего вида и сфотографировала. Популярность, которую завоевал этот снимок, помогла отвлечься старушке от горя, вызванного потерей мужа и сына.

В столь почтенном возрасте Бадди участвует в вечеринках, съемках рекламных роликов, наряжается в яркую одежду. Ежегодно ее публикации в Сети набирают более ста тысяч лайков. Женщина отмечает, что ей не нравится «бабушкина» одежда, потому что она никогда не чувствовала себя старой.

Между тем, она не позволяет себе вольностей: не носит слишком открытые вещи и не публикует откровенных снимков, хотя, фигура ей это до сих пор позволяет.

Тем самым она старается мотивировать пожилых людей вести активную и позитивную жизнь. Поклонники так долго просили Бадди раскрыть ее секреты красоты, что она, наконец, выпустила свою собственную косметическую линию. Совсем недавно женщина представила новинку - антивозрастную маску, которая делает зону декольте более молодой. В дополнение к маске Бадди Винкль также предлагает подводку для глаз, блеск для губ и двойной лак для ногтей.