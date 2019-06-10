Министерство внутренних дел: Для нас Конституция превыше всего

Министерство внутренних дел и подчиненные ему учреждения продолжают работать в нормальном режиме, обеспечивая общественный порядок в строгом соответствии с положениями закона.

Отметим, что Министерство внутренних дел и его сотрудники работают на благо граждан Республики Молдова и не реагируют на указания политиков.

Таким образом, для нас Конституция является высшим законом, который гласит, что наша миссия заключается в защите прав и свобод человека путем поддержания, обеспечения и восстановления общественного порядка и безопасности.

Мы рекомендуем всем тем, кто пытается в эти дни вовлечь имидж нашего учреждения в политические игры, не провоцировать сотрудников, которые обеспечивают общественный порядок, не использовать не проверенную информацию, проявлять уважение к людям в форме и не участвовать в незаконных действиях, за которые они могут быть привлечены к ответственности.

Мы, вся команда МАИ, остаемся на службе!