ДПМ приглашает ПСРМ и блок ACUM к диалогу

Демократическая партия Молдовы призывает парламентские партии к диалогу. Об этом заявил вице-председатель ДПМ Андриан Канду на пресс-конференции.

"ДПМ провела переговоры с послами стран ЕС о кризисе в Республике Молдова и о решениях, которые мы видим. Учитывая правовые положение Конституционного суда, в настоящее время мы находимся в юридической блокаде. С одной стороны, Конституционный суд говорит, что парламент распущен и досрочные выборы назначены на сентябрь, с другой стороны, мы видим депутатов, которые настаивают на определенных действиях. Все эти действия опасны. Я хочу напомнить вам, что мы все действуем в соответствии с законом. Для государственных чиновников решение КС является законом, и если они этого не делают, их наказывают.

Нравятся нам или нет решения Конституционного суда, но это единственный орган в стране, который интерпретирует конституцию, и все обязаны соблюдать закон.

Было много реакций из-за рубежа. В заявлениях говорилось об уважении к закону и верховенстве закона. И, если нам рекомендуют уважать и соблюдать закон, то мы должны уважать закон, Конституцию и решение КС.

Мы проанализировали опыт других государств. Кажется, что нам не хватает юридических решение, и чтобы не ухудшить ситуацию, просим всех воздержаться от определенных действий.

Мы призываем парламентские фракции к диалогу, чтобы преодолеть эту ситуацию и выйти из кризиса. Сегодня, мы приглашаем ПСРМ и блок ACUM к диалогу. Только через переговоры мы можем найти решение, которые приведет нас к стабильности, и, что самое главное, не обострит ситуацию", - сказал Андриан Канду.