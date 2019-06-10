Ветераны Приднестровской войны признают только правительство Филипа

Ветераны МВД и Ассоциации ветеранов Приднестровской войны признают только одно правительство, которое возглавляет премьер-министр Павел Филип. Заявление было сделано на пресс-конференции. В то же время они осуждают предательство Игоря Додона и говорят, что не признают его Президентом Республики Молдова.

"Игорь Додон неоднократно демонстрировал неуважение к днестровским комбатантам, в том числе и тот факт, что он ходил с цветами к памятникам сепаратистов. Только предатель может почтить сепаратистов, возвращаясь к тем, кто пожертвовал ради страны и нации", - отметил Василий Якубов, президент Ассоциации ветеранов.

На конференции ветераны также заявили, что не хотят федерализации страны. В то же время ветераны войны также пришли с призывом к товарищам выйти в среду, 12 июня, на площадь Великого национального собрания для консолидации республики.