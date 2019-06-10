СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

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