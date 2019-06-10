Спасаемся от летней жары: как выбрать кондиционер

Громоздкие и компактные, мобильные и стационарные, в магазинах техники с приходом жары покупателям предлагают большой ассортимент бытовых кондиционеров. А спрос в эти дни - повышенный. Продавцы говорят, что в летний период устройства разлетаются как горячие пирожки. Ежедневно в среднем покупают до 20-ти кондиционеров. Однако выбирать их нужно с умом.

"Требуется определить - это идет офисное помещение либо жилое. Дальше мы определяем квадратную площадь помещения, высоту потолков, солнечная или не солнечная сторона и дальше примерное количество людей и электроприборов, которые будут находиться в этом помещении", - отметил консультант Денис Каркавин.

Стоимость кондиционера варьируется от трех тысяч до 30-ти тысяч леев. За установку придется доплатить отдельно. Самые дорогие - так называемые "умные-кондиционеры".

"Мы наш кондиционер можем подключить к домашней сети вай-фай и управлять с помощью смартфона. И если мы знаем через какое примерно время придем домой, мы запускаем кондиционер со смартфона и заходим в предварительно охлажденное помещение", - рассказал консультант Денис Каркавин.

На улице жара и охлаждающие устройства пользуются в этот период повышенным спросом.

Между тем, у кондиционеров есть не только плюсы, но и минусы - долго находиться в помещении с включенным устройством - опасно для здоровья. Это чревато простудой или аллергией.

"Всегда нужно ориентироваться на температуру помещения. То есть если в помещении температура 30, то выставляется на 25-27 градусов кондиционер, чтобы разница была от 3 до 5 градусов", - сказала терапевт Светлана Тампей.

Еще один недостаток кондиционеров - пересушенный воздух. В этом случае врачи советуют держать в искусственно охлаждаемых помещениях много цветов, которые помогут воздух увлажнить и восполнить недостаток кислорода.