В США на видео попало жуткое существо

Неопознанный субъект очень похож на эльфа Добби из серии фильмов о Гарри Поттере. Камера наблюдения в США сняла жуткое существо, бродящее по улице. Ролик опубликовала американка Вивиан Гомес на своей странице в Facebook.

На видео заметно, что в поле зрения камеры сначала появляется тень, а за ней – тощее странное существо. Оно имеет длинные ноги, выгибающиеся необычным образом, и большие согнутые уши, передает Корреспондент.

Гомес спросила пользователей Сети видел ли еще кто-либо что-то подобное и отметила, что две другие камеры не заметили существо.

Ролик за несколько дней собрал 6,8 млн просмотров и множество комментариев. Одни пользователи предполагают, что это призрак или сказочное существо, другие - что это фейк.

При этом многие юзеры отметили, что существо очень похоже на эльфа Добби из фильмов о Гарри Поттере.