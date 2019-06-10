Подавляющее большинство мэров и председателей районов поддерживают правительство Филипа

Подавляющее большинство мэров и председателей районов в нашей стране поддерживают правительство Филипа. В то же время местные власти осуждают государственную узурпацию.

Об этом говорится в пресс-релизе Демократической партии Молдовы.

Согласно ДПМ, заявления на этот счет уже были отправлены из населенных пунктов почти 40 районов и муниципалитетов.

"Мы осуждаем любые действия или действия, которые могут привести к нестабильности в стране, и мы просим предателей страны: Игоря Додона, Майю Санду и Андрея Настасе уйти в отставку и не ввергать Молдову в хаус.

Мы, мэры и председатели районов , подписавшие эту Декларацию, признаем законным нынешнее правительство во главе с премьер-министром Павлом Филипом. Парламентское голосование ПСРМ и АКУМ является незаконным, нарушая все положения Конституции Республики Молдова и нарушает волю народа.

"Молдова не продается ", - отмечают подписавшие Декларацию.