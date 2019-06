Преподаватель университета в Калифорнии, 34-летняя Джессоп отправилась в американский регион Новая Англия. Во время поездки она зашла в популярное заведение с лобстерами в городе Йорк штата Мэн. Заплатив 21,5 доллара (1,4 тысячи рублей) за блюдо, она решила запечатлеть еду на фоне красивого пейзажа рядом, передает lenta.

Потратив некоторое время на постановку кадра, женщина приготовилась сделать снимок. Однако в момент съемки к ней подлетела чайка и украла ролл. В итоге Джессоп осталась без еды, но ее снимок стал вирусным в Twitter.

В интервью она рассказала, что слышала истории о людях, делающих безумные снимки, и осознала, что сама превратилась в такого человека. "Ты только что потратила 21,5 доллара на снимок", — в шутку отметила Джессоп. Юристка решила все-таки попробовать ролл и сделала еще один заказ, который на этот раз съела сама. По ее словам, ролл оказался вкусным и стоил своих денег.

This is why we can’t have nice things. I was trying to take a picture of the lobster roll I ordered in Maine and well, this happened