Астрономы впервые зафиксировали корональные выбросы массы, то есть выбросы гигантских объемов плазмы из атмосферы звезды, не у Солнца, а у другого небесного тела — звезды HR 9024, расположенной на расстоянии приблизительно в 450 световых лет от нашей планеты. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Наблюдение было сделано с помощью американского телескопа Chandra. "Этот впервые полученный результат подтверждает правоту нашего понимания основных процессов, происходящих во время вспышек", — приводятся на сайте слова одной из участниц исследования, Костанцы Арджироффи, передает Рамблер.
Ученые, указала она, не были уверены в том, что их прогнозы относительно того, как будет выглядеть такое явление, подтвердятся, поскольку все модели до сих пор строились практически полностью на основе наблюдений за активностью Солнца. Вспышки на других звездах ранее наблюдались неоднократно, но вот корональных выбросов ученые там до сих пор не видели.
В NASA отметили, что проведенное исследование подтверждает, что выбросы плазмы происходят у магнитно-активных звезд. Это наблюдение позволяет вести более систематическое изучение данного явления в нашей галактике.
Интересны корональные выбросы и тем, что они потенциально представляют угрозу для живых организмов, которые могли бы обитать на расположенных вблизи таких звезд планетах.
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