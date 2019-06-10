В Huawei отреагировали на запрет Facebook устанавливать свои приложения на смартфоны

Ранее Facebook заявил о запрете на установку одноименного приложения, а также Instagram и Whats App на новые устройства Huawei.

В штаб-квартире компании по производству смартфонов и другой электроники Huawei прокомментировали запрет Facebook на установку своих приложений на смартфоны.

"Facebook — это стороннее приложение, которое можно свободно устанавливать и использовать на устройствах Huawei", — отметил PR-менеджер компании в комментарии "Звезде".

Ранее Facebook заявил о запрете на установку одноименного приложения, а также Instagram и Whats App на новые устройства Huawei. Пользователи, уже установившие данные соцсети и мессенджеры, смогут обновлять их, передает Рамблер.

Владельцы "санкционных" гаджетов смогут при желании устанавливать приложения вручную с помощью интернет-магазина Google Play. Но компания Google ранее закрыла доступ Huawei к использованию ОС Android и магазина Play Market. Однако позже корпорация выдала лицензию, срок действия которой закончился в конце лета этого года.

Решение Facebook и Google по поводу прекращения сотрудничества с Huawei вызвано политикой, которую проводит президент США Дональд Трамп в отношении Китая.