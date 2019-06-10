Министр иностранных дел Румынии: Нет никаких проблем в проведении досрочных выборов 6 сентября

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что посол Румынии в Кишиневе присутствовал на встрече президента Игоря Додона с послами стран-членами ЕС. Теодор Мелешкану также заявил, что не видит никаких проблем в проведении досрочных выборов 6 сентября, которые назначил временно исполняющий обязанности президента Павел Филип.

Мелешкану рассказал, что встреча послов с президентом Игорем Додоном длилась около 15 минут. Все это время говорил только Додон.

Министр уточнил, что он сказал послу встретиться и с лидером Демократической партии Молдовы Владом Плахотнюком, так как считает, что должны быть услышаны все стороны.

Кроме этого, Теодор Мелешкану, как опытный политик, считает, что выходом из такой ситуации, которая сейчас сложилась в Молдове, является обращение к народу.

В то же время, министр заявил, что это его личное мнение, а не позиция Министерства иностранных дел Румынии.