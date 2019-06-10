ПКРМ: Единственным выходом из политического кризиса в стране являются досрочные выборы

Партия коммунистов Республики Молдовы считает, что единственным выходом из политического кризиса в стране является организация досрочных выборов.

В пресс-релизу партии говорится, что Центральный Комитет Партии коммунистов Республики Молдова с глубокой озабоченностью наблюдает за обострением политического кризиса в стране, чреватого непредсказуемыми последствиями.

"Свободные парламентские выборы позволят избрать такой состав парламента, который будет отражать интересы всех слоев молдавского общества", - говорится в сообщении.

Коммунисты считают, что боязнь разоблачения и желание отомстить были главными факторами, которые привели к созданию союза между блоком ACUM и ПСРМ. В результате страна оказалась в беспрецедентном политическом кризисе.