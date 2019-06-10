Русло реки Дурлешты очистят, углубят, а зону обустроят

Русло реки Дурлешты в районе выставочного комплекса Молдэкспо очистят, углубят и благоустроят. Так муниципальные власти намерены решить проблему периодических наводнений в этом районе. Сейчас участок реки на улице Геочеилор загрязнен ветками, пластиковыми бутылками и камышами.

Жители близлежащих домов говорят, что из-за грязи в реке после каждого ливня улица превращается в озеро.

Согласно проекту мэрии, русло реки углубят, а зону обустроят. Появится и место для отдыха граждан. Реализуют проект совместно с подрядчиком, построившим в районе несколько многоэтажек. Запланированные местными властями работы начнутся уже на этой неделе.

"Мы планируем углубить русло до естественного уровня, который когда-то был в реке Дурлешты, укрепить его камнем и зелеными насаждениями", - заявил вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву.

Подрядчик же обустроит тротуары, проведет уличное освещение, установит лавочки, проведет озеленение зоны и обустроит парковочные места с одной стороны реки. С другой стороны - они пока не предусмотрены.

"В соответствии с действующим законодательством, расстояние минимум 20 метров от русла реки - это защитная зона", - продолжил Грозаву.

Общий бюджет работ по расчистке и благоустройству русла реки Дурлешты составляет 800 тысяч леев. Деньги выделят из Экологического фонда.