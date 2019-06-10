Нэстасе заявил, что открыт для диалога с Демократической партией

Члены ППДП сядут за стол переговоров с Демократической партией Молдовы. Андрея Настасе, лидера партии, сегодня спросили, примит ли он предложение, выдвинутое Андрианом Канду. Настасе сказал, что он еще не видел заявлений ДПМ, но открыт для диалога.

"Мы открыты для диалога чтобы разрешить все цивилизованным путем, мирным путем, в рамках конституции. Думаю. если мы открыты к диалогу, все зависит от других партий и диалог состоится", - заявил Андрей Нэстасе.

Сегодня, в рамках пресс-конференции, заместителем председателя ДПМ АНдриан Канду призвал парламентские партии к диалогу. Канду заявил, что решение будет принято после встречи демократов с послами стран ЕС.