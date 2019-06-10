Национальная конфедерация профсоюзов призывает политиков продолжить социальные реформы

Поддерживает правительство Павла Филипа и Национальная конфедерация профсоюзов.

Она призывает политиков преодолеть сложную ситуацию, в которой оказалась наша страна, а также продолжить социальные реформы, евроинтеграцию Молдовы и реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, представители профсоюзов выступают за то, чтобы государственные учреждения действовали в нормальном режиме, чтобы у граждан не возникло проблем из-за разногласий политиков. Также они призвали граждан быть солидарными и не допустить разобщения общества.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы состоит из 25 профсоюзных центров, объединяющих около 350 тысяч членов.