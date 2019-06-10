Женщина открыла аварийный выход самолета вместо туалета

Женщина открыла аварийный выход с надувным трапом в самолете вместо того, чтобы попасть в туалет. Об этом пишет The Independent.

Одна из пассажирок рейса из Манчестера в Исламабад стала причиной задержки самолета на восемь часов. Когда лайнер готовился ко взлету и все пассажиры должны были сидеть на своих местах и быть пристегнутыми, одна женщина открыла аварийный выход, пишет Корреспондент.

Пассажирка хотела попасть в туалет, но перепутала двери. Когда самолет Pakistan International Airlines был готов к взлету одна из дверей открылась и выбросился надувной трап. Рейс задержали почти на восемь часов.

Работники авиакомпании изучают инцидент и проводят внутреннее расследование, поскольку во время взлета бортпроводники должны быть именно возле аварийных выходов.