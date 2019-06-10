Фёдор Гелич: Мы выступаем за досрочные президентские выборы

Если бы у Игоря Додона было чувство достоинства, он бы подал в отставку сразу же после публикации видео, в котором сам подтвердил, что получал из России деньги на финансирование Партии социалистов.

Об этом заявил председатель общественной ассоциации "Moldova Mea" Фёдор Гелич. Он отметил, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы компетентные органы дали юридическую оценку действиям Игоря Додона.

"Глава государства, на содержание своей партии гарант Конституции незаконно получает деньги из другой страны. Почему Генеральная прокуратура не открывает уголовного дела? Необходимо незамедлительно начать уголовное преследование. Мы, представители гражданского общества, выступаем за досрочные президентские выборы. Мы не хотим больше видеть Додона в должности главы государства, президента страны", - заявил Фёдор Гелич.

Гелич добавил, что допущенные Игорем Додоном беззакония вписываются в ряд других случаев коррупции, в которых замешаны другие должностные лица.