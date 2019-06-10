Зелень считается лучшей приправой и лучшей специей для всех блюд, заявила в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.
«Действительно, зелень — это лучшая приправа и лучшая специя для всех блюд. Она не только придаст прекрасные вкусовые качества нашей пищи, но и полезна для здоровья. Всего один пучок зелени содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день», — сказала она.
Чехонина уточнила, что в петрушке содержится в четыре раза больше витамина С, чем в лимоне, — 150 мг и 40 мг на 100 г соответственно, пишет Известия.
Также в этом виде зелени каротиноидов, чем в яичном желтке. Кроме витамина С, базилик содержит витамины К, Е и каротин. Кроме того, зелень богата пигментами и антиоксидантами, которые защищают организм от внешних воздействий. На первом месте по количеству антиоксидантов зелень, имеющая красноватые, фиолетово-бурые оттенки листьев. Например, фиолетовый базилик, фиолетовый листовой салат.
Диетолог отметила, что листовая зелень также богата эфирными маслами. Например, укроп, ряд компонентов которого входят в состав лекарственных средств, снижающих газообразование в кишечнике. В частности, эксперт советует обязательно захватить с собой укроп на шашлыки, а также поставить его на стол во время обильных угощений — он поможет снизить нежелательные явления, связанные с пищеварением.
Чехонина подчеркнула, что в день лучше всего съедать небольшой пучок зелени, добавляя по несколько веточек в тарелку при каждом приеме пищи. Предпочтительнее использовать свежую зелень и добавлять ее уже в тарелку, а не в сковородку или кастрюлю во время готовки. В высушенной и консервированной зелени теряется часть витаминов, сохраняются отчасти эфирные масла и минеральные вещества.
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