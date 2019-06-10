ПСРМ и блок ACUM сомневаются в поддержке своего избирателя. Именно поэтому политические формирования упорно отказываются идти на досрочные выборы, вопреки нормам Конституции. В этом уверен гражданский активист Вячеслав Валько. При этом он полагает, что именно результат досрочных выборов показал бы истинную волю народа.
«Блок АКУМ и социалисты заявляют, что все их действия поддерживаются их избирателями. Но только досрочные выборы могут показать так ли это. Если это так то блок АКУМ + ПСРМ однозначно наберёт большинство в будущем парламенте и в установленные рамки закона создаст парламентское большинство, сформирует правительство и законно начнет управлять страной. Тогда не у кого не будет вопросов в легитимности такого парламента и правительства!» - написал в Facebook Валько.
Если же социалисты и блок ACUM будут и дальше настаивать на том, что законно сформировали правительство, это докажет, что они подконтрольны внешнему влиянию, считает Валько.
При этом гражданский активист подчёркивает, что эти действия толкают страну к серьезным и опасным противостояниям.
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