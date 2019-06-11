Известный румынский философ о коалиции ACUM-ПСРМ: Продали душу дьяволу

Продали душу дьяволу - именно так оценил решение блока ACUM создать коалицию с ПСРМ известный румынский философ Михай Шора.

На своей странице в фейсбуке он написал, что в истории было немало примеров, когда некоторые альянсы или договоренности приводили к смертям - люди умирали в подвалах или замерзали в Сибири. Ни одно действие не остается без последствий, ни в политике, ни в жизни каждого человека, заключил философ.

Михаю Шора 102 года, он почетный член Академии Румынии. В 2016-ом он был награжден национальным орденом "Звезда Румынии".