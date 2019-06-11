Гимпу: Альянс между ПСРМ и ACUM опасен для будущего страны

Альянс между ПСРМ и ACUM опасен для будущего страны, потому что положит конец европейскому курсу, которого придерживалась Молдова после подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом заявил либерал Михай Гимпу.

В фейсбуке Гимпу отметил, что не знает, на каких условиях ACUM и ПСРМ все же договорились, но уверен, что эта дружба с Москвой очень дорого обойдется стране в случае ее федерализации.

Либерал написал, что социалистам было все равно, с кем идти в коалицию. Если бы ДПМ приняла федерализацию, то ПСРМ пошла бы на альянс с демократами, а не с ACUM, который все это время был запасным вариантом. И все это ради того, чтобы довести до конца план Козака по федерализации республики, написал Гимпу.

В то же время, политик подчеркивает, что этот факт, похоже, совсем не беспокоит "великого" лидера Андрея Нэстасе и "румынку" Майю Санду, раз они согласились на альянс с наемниками Кремля, то есть с социалистами.

Почетный председатель Либеральной партии считает, что людям пришло время выйти из "берлоги", иначе через несколько месяцев окажется, что Козак будет руководить всеми напрямую, а не через посредника и предателя Игоря Додона.