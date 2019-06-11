В Старом Оргееве пройдет фестиваль классической музыки DescOPERĂ

Сюрпризы и премьеры подготовили организаторы крупнейшего фестиваля классической музыки DescOPERĂ. Пройдет он в эти выходные в Бутученах. Специальным гостем станет сопрано Валентина Нафрорницэ. Откроют фестиваль артисты, которые исполнят Бутученские рапсодии под руководством австрийского дирижера Фридриха Файфера.

"Идея пришла при разговоре с господином Файфером, он не подумал о рапсодиях, но сказал, что обязательно хочет исполнить Болеро - эту симфоническую поэму, пользующуюся огромной популярностью", - сказала директор филармонии имени Сергея Лункевича Светлана Бивол.

"Это фантастическое произведение. Два дня фестиваль будет открывать оркестр филармонии, он же его и закроет", - отметил австрийский дирижер Фридрих Файфер.

Впервые на сцену DescOPERĂ поднимутся танцоры, задействуют в номерах и живых животных.

"Будут и сюрпризы. Мы надеемся включить в спектакль животных, что сделает сцену более живой и интересной для публики. Это произведение о любви, позитивное произведение, в котором никто не умирает, к чему мы и стремились. Мы сможем насладиться красивой музыкой, позитивными эмоциями и выступлением очень хороших исполнителей", - добавила режиссер Родика Пиричану.

На фестивале ожидают более шести тысяч посетителей, в том числе и из-за границы. Поэтому директор Театра оперы и балета имени Марии Биешу обратился к гражданам, намеревающимся посетить Бутучены.

"Люди из-за рубежа приезжают послушать музыку, а не смотреть как бегают дети или же как кто-то пьет пиво", - сказал директор Театра оперы и балета Ион Гросу.

По словам администраторов пансионатов, расположенных в Бутученах, около 80% имеющихся мест уже забронированы.

"В наших пансионатах уже есть гости. Они въехали заранее. Есть постояльцы из разных стран, приезжают из Франции, Австрии", - прокомментировал администратор пансионата Анатол Бутнару.

"Помимо того, что мы становимся свидетелями музыкального развития, мы наблюдаем за развитием заповедника. Мы очень хотим, чтобы местное население и местные предприниматели стали частью этой программы", - заключил госсекретарь Министерства образования Андрей Кистол.

Фестиваль классической музыки DescOPERĂ пройдет с 14 по 16 июня.