Причины произошедшего пока неясны, в полиции описали инцидент как "жесткую посадку": вертолет загорелся при столкновении с крышей. Об этом сообщает The New York Times.

По предварительным данным, погиб один человек — пилот вертолета. Данных о других пострадавших не поступало. Здание было эвакуировано. Пожарные тушат возгорание, возникшее после аварии, передает УНИАН.

I don’t see any helicopter in midtown Manhattan but I def heard something rumble a little while ago pic.twitter.com/aQYzC0efNt