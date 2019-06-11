Детеныша оленя привезли в столичный зоопарк из Леовского района

Крохотного детеныша оленя привезли в столичный зоопарк из села Яргара Леовского района. Его полицейские забрали у мужчины, который поймал олененка в лесу.

Директор лесного хозяйства Яргары говорит, что обратно теленка отнести не рискнули, так как он совсем маленький и без матери в лесу мог не выжить.

"Решили привезти его в зоопарк, пусть на него дети смотрят. Когда он вырастет, будет красавцем. Он здоров, активен, но очень маленький, около двух недель от роду", - сказала директор лесного хозяйства, Яргара Анна Мищенко.

В зоопарке говорят, что к ним часто привозят животных, нуждающихся в помощи.

"Мы всегда открыты в такие моменты, очень часто к нам привозят травмированных животных или найденышей, мы всегда их принимаем, лечим и возвращаем, или же оставляем у себя", - отметила администратор столичного зоопарка Ольга Юзвак.

В отношении мужчины открыто уголовное дело по статье браконьерство.