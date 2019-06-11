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В Молдове можно купить дипломную работу за 250-300 евро
// фото: открытый источник
09:54, 11 Jun 2019
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Дипломную работу можно написать, но еще проще купить. Достаточно прочитать объявления в интернете и договориться за 250-300 евро. Позвонив по нескольким номерам телефона, мы убедились, что заказать научный труд легко.

"У нас обычно стандарт идет 4 недели. А если до 25 будет 200 евро за срочность. В этом году мы дали много работ по журналистике, и по румынском и по русскому, никаких проблем не было".

Дипломы пишут на любую тему.

- Вы пишите работы и для мастерата?
- Конечно.
- Сколько стоит?
- 300 евро.
- Их тоже пишут бывшие студенты?
- Да.
Декан факультета журналистики Госуниверситета говорит, что проблема купленных или "украденных" научных работ возникает постоянно.

"Ежегодно мы отчисляем определенное количество студентов именно за поддельные работы. Этот год не был исключением", - сказала декан факультета журналистики МолдГУ Жоржетта Степанова.

В университете стараются защититься от плагиата.

"Студенты и преподаватели нашего университета разработали специальную программу, которая проверяет работы", - добавила Жоржетта Степанова.

Выпускники вузов, в свою очередь, говорят, что покупка дипломной работы сегодня - дело привычное.

"Одна дальняя знакомая, с которой мы общаемся, она на протяжении написания моего диплома следила за моей работой и решила, что в следующем году когда ей придется писать диплом она скорее всего его купит. Зачем тратить время и силы, если можно просто купить?", - сказала студентка Ирина Кривая.

И все же большинство предпочитает писать диплом своими силами.

"Дипломная работа это мой труд, это то, что вышло из моей головы, это что-то очень значительное в плане научности. Я бы не старался покупать дипломную работу, тем более это еще и противозаконно", - отметил студент Виктор Ляхевич.

Наказаний за покупку дипломных работ в Молдове не существует. Об этом с сожалением говорят специалисты по защите интеллектуальной собственности.

"Тут уже только моральная сторона дела. Даже если купленная работа написана другим автором с самого начала и не нарушает чьих-то авторские прав и не является плагиатом, как можно позволить себе защищать ее и подписывать своим именем? Никак. Ведь от этого страдает наука в целом", - прокомментировал консультант AGEPI Андрей Моисей.

По данным министерства образования, в Молдове действуют 29 вузов.




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