"Принимая во внимание многочисленными обращениями и запросами информации, направленные в генеральную прокуратуру относительно появления в открытом доступе данных, которые ставят под сомнение финансирования некоторых политических партий, Генпрокуратура дает следующие разъяснения. Недавно появившаяся в прессе информация послужила основанием для принятия ее к сведению прокурорами и инициированию уголовного процесса по данному случаю", - говорится в заявлении.

Так, в процессе расследования прокуроры проводят ряд действий с целью объективного выяснения обстоятельств дела, в том числе получили доказательства и начали заслушивание лиц.