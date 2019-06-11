Министр иностранных дел Украины: Перспектива российского плацдарма в Молдове будет создавать угрозу югу Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что перспектива российского плацдарма в Молдове будет создавать угрозу югу Украины. Об этом Климкин сообщил в микроблоге Twitter.

"Нам реально небезразлично, что происходит в соседней Молдове. Мы это очень пристально мониторим ", - заявил Климкин.



"Завтра в Кишиневе будет Виктор Крыжановский, отвечающий за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте. Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски "добрых услуг" со стороны внешних игроков.



К сожалению, больше посредничества - меньше субъектности ", - заявил глава МИД.



"Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга", - подчеркнул глава МИД.