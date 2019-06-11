Врачи-ветеринары рассказали , как в жаркую погоду помочь своим питомцам пережить жару, почему их нельзя выгуливать днем, как часто их нужно купать и почему лучше не стричь их слишком коротко.
По словам врачей-ветеринаров, жара негативно сказывается на здоровье домашних питомцев, они становятся вялыми и уставшими, они не могут найти себе места, им тяжело двигаться и дышать. Поэтому в жаркую погоду следует более пристально следить за их состоянием.
Рацион питания
Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в жару главное - обильное питье, в поилке у питомца всегда должна быть свежая вода. Если животное остается одно дома, нужно проследить, чтобы у него было достаточное количество воды на день.
Кроме того, в жару следует немного изменить рацион питания своего питомца.
"Нужно контролировать рацион нашего четвероногого друга, не давать в жару слишком тяжелую и жирную пищу. Если они у нас на натуральном корме, значит, кисло-молочная диета с низким процентом жирности, тушеные овощи, каши, диетическое мясо. Это касается кошек и собак", - рассказала Амирханова.
Кроме того, необходимо контролировать порции, чтобы животное могло поесть за один раз и не оставлять еду на потом. Это поможет избежать кишечных инфекций и отравлений.
Правила прогулок
Тем, кто привык часто выгуливать собак, особенно в дневные часы, рекомендуется перенести время прогулок на более прохладное время суток, например, на раннее утро и поздний вечер, считает ветеринарный врач.
"У нас бывали случаи, когда люди в середине дня, в обед, шли гулять с собакой, после чего приходили с тепловым солнечным ударом. То есть гулять можно либо рано утром, когда еще нет такой жары и солнце еще не такое жгучее, либо вечером, когда солнце практически не дает такой высокой температуры".
Прохлада в квартире
Если питомец большую часть дня проводит дома, то необходимо позаботиться и о температуре в квартире. Не стоит устраивать сквозняки или включать кондиционер на всю мощность.
"На сквозняке нежелательно держать, и нужно избегать кондиционеров. Лучше открыть окно и закрыть дверь",
Кроме того, лучше занавесить шторы, чтобы избежать прямых солнечных лучей, считает Евгения Никитина.
"Животные любят погреться на солнышке, из окна бьют лучи, образуя на полу солнечный квадратик. Питомцу приятно полежать на тепленьком, а в результате это может закончиться тепловым ударом. Поэтому лучше стараться занавесить шторы", - сказала она.
Водные процедуры
Как бы ни было жарко питомцу, не стоит стараться купать его каждый час, считают ветеринары. По мнению специалиста, достаточно просто смочить некоторые части тела питомца.
"Бесконечно их купать и полоскать в воде тоже нежелательно, тогда лучше смачивать лоб, переносицу, подушечки лап, чтобы облегчить", - сказала она.
Специалист считает, что можно иногда споласкивать питомца под прохладным душем, главное, без использования шампуня, так как считается, что частое мытье с шампунем испортит микрофлору кожи питомца.
Еще один вариант облегчить жизнь питомца в жару это обернуть его в мокрую ткань.
"Если в квартире жарко и нет кондиционера, то желательно намочить простынь холодной водой и завернуть питомца. Главное, чтобы был доступ свежего воздуха. Если вы просто холодной мокрой простыней завернете, вы до конца до кожи не доберетесь, это не нарушает микрофлору",- отметил специалист.
При этом, например, попугаям можно установить в клетке специальную ванночку, чтобы птицы могли умываться. Но важно часто менять воду, 3-4 раза в день, чтобы она оставалась прохладной, отмечают ветеринары.
Коротко не стричь!
В летнее время многие хозяева стремятся подстричь своих лохматых питомцев, но это не совсем правильная тактика, так как таким образом можно нарушить терморегуляцию, считает ветеринар.
"Там же подшерсток, и уже генетически сформировано, что они пушистые, шерсть выполняет терморегуляцию, в зимнее время тепло, летом – прохлада", - отметила она.
Так что не стоит летом специально слишком коротко стричь своих любимцев.
Любителям рыбок и рептилий
Любителям змей, ящериц, игуан и других рептилий тоже стоит внимательно следить за своими питомцами в жаркую погоду. Несмотря на то что они хладнокровные, можно попытаться помочь им пережить жаркую погоду, перенеся террариум в более прохладное место.
"Они хладнокровные животные. Они сами регулируют свою температуру, но чтобы им как-то помочь, просто глубже убираем террариумы, чтобы на них прямо не попадали лучи солнечного света. В зимнее время мы их, наоборот, переносим туда, где свет, специальные батареи включаем и лампы, чтобы тепло было, но в такое время лучше этого не делать".
А любителям рыбок самое главное - следить за температурой воды в аквариуме, она не должна превышать допустимых значений для определенного вида рыб. Чтобы температура воды дополнительно не нагревалась, стоит защитить аквариум от попадания прямых солнечных лучей, занавесив шторы. Еще, по мнению врача, можно снизить нагрев воды в аквариуме, если выключать лампочку в аквариуме хотя бы в дневное время.
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