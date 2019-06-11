В Молдову идет жара: температура воздуха поднимется до 34 градусов

В период с 11 по 16 июня на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34°С. В связи с этим метеорологи объявили желтый код опасности.

По прогнозам синоптиков, 11 июня, в Молдове ожидается переменная облачность, на юге страны пройдут грозовые дожди. Ветер северо-восточный, слабый, до умеренного.

В Сороках и Бричанах термометры покажут 27 градусов, в Бельцах 28 выше ноля, в Оргееве +29. В Тирасполе прогнозируют 30 градусов, в Леове 31. Еще жарче в Комрате и Кагуле. Там синоптики обещают до 34 градусов жары.

В Кишиневе днем воздух прогреется до плюс 30.

В ближайшее время сохранится переменчивая погода. Ночью прогнозируют до 20 градусов, днем до 32 выше ноля.