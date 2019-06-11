Диетолог рассказала о пользе клубники

Диетолог Светлана Фус назвала клубнику мощным природным средством для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и кишечных заболеваний.

Клубника — источник многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, органических кислот, клетчатки и пектинов, написала она на своей странице в Instagram, передает УНИАН.



Диетолог отметила, что в восьми средних ягодах клубники больше витамина С, чем в апельсине.

Более того, этот фрукт - некалорийный: всего 36-40 ккал в 100 г свежей клубники.

Также она вкусная как в горячих блюдах, так и при выпечке. Вариантов сочетания огромное количество.

"А для того, чтобы сохранить максимум витаминов в клубнике и для зимнего периода, лучше ее заморозить, чем готовить варенье", — посоветовала диветолог.





