Конституционный суд осудил оказываемое на него давление

Конституционный суд Республики Молдова "сожалеет о жестоких нападках на него и осуждает политическое давление, которому он подвергся в последние дни". Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе КС.

"В государстве, основанном на ценностях демократии и верховенстве закона, в котором действует Конституционный суд, его постановлениям и решениям должен придаваться правильный вес, учитывая его роль в качестве единственного толкователя Основного закона. Конституционный суд – единственный орган, независимый от любого другого органа, он подчиняется только Конституции", - отмечается в сообщении для прессы КС, передает МОЛДПРЕС.

Судьи Конституционного суда несменяемы в течение срока их полномочий. Их толкования имеют конституционную силу. "Любое влияние или вмешательство политического класса страны или извне недопустимо и должно рассматриваться как посягательство на Конституцию. В любом конфликте, который рассматривает КС, существуют противоречивые позиции, и после вынесения решения могут быть неудовлетворенности. Однако как только постановление или решение принято, оно должно соблюдаться и выполняться. Его можно критиковать только по научным соображениям и нельзя игнорировать", - говорится в пресс-релизе.

Судьи КС заявляют, что "все принятые Конституционным судом акты основаны на положениях Конституции и конституционной юриспруденции, мотивированы соблюдением стандартов правовой аргументации".

"Суд требует от государственных органов соблюдения Конституции, законов и обязательных постановлений суда", - подчеркивается в заявлении.