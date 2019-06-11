В румынском уезде Бихор на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами. Инцидент произошел 10 июня около 13:30.
Водитель микроавтобуса заметил, что из машины выходит дым, и остановился у обочины дороги. Пассажирам удалось выбраться из маршрутки за несколько секунд до того, как машина начала гореть.
На место происшествия прибыли пожарные.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Проводятся дополнительные следственные мероприятия.
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vox.publika.md