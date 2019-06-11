Туристические запреты Рима: голый торс, купание в фонтанах и свадебные замки

Туристам в Риме теперь нельзя ходить с голым торсом, купаться в фонтанах и вешать свадебные замки на мостах. Новый список запретов представил городской совет, передает телеканал "Россия 24".

Противозаконно также употреблять фастфуд рядом с достопримечательностями. Защищать пришлось и знаменитую Испанскую лестницу — по ней нельзя возить чемоданы. Для борьбы со спекулянтами запретили продавать места в очереди за билетами в Колизей и музеи Ватикана, передает Вести.

Нарушителям грозят штрафы до 450 евро.

Такие необычные законы принимаются в Риме, поэтому, перед тем, как отправиться путешествовать по стране, обязательно изучите местное законодательство, чтобы избежать различных неприятностей и насладиться поездкой.

Власти Рима объясняют: прежние правила писали еще в 1940-х годах, с тех пор туристов, как и запретов стало больше.