Экзамен на степень бакалавра по иностранному языку сдают сегодня 15 451 выпускников лицеев. Экзаменационная сессия началась 4 июня и продлится до 21 июня.
Как сообщили в Министерстве просвещения, культуры и исследований, из 15 451 кандидата 10 138 сдают экзамен по английскому языку, 5060 – по французскому, 139 – по немецкому, 41 – по испанскому, 24 – по итальянскому, 49 – по турецкому языку.
Четвертый экзамен состоится 14 июня, в нем примут участие 16609 кандидатов. В этот день 7761 учащийся реального профиля сдаст экзамен по математике, 8106 учащихся гуманитарного профиля – по истории румын и всеобщей истории, 259 учащихся спортивного профиля и 483 учащихся художественного профиля – по соответствующим профильным предметам.
18 июня пройдет экзамен по предмету на выбор для 14846 кандидатов, из которых 9304 будут сдавать географию, 2938 – химию, 1006 – историю румын и всеобщую историю, 411 – информатику, 611 – биологию, 407 – математику, 169 – физику.
Последний экзамен на бакалавра в рамках нынешней сессии состоится 21 июня. В этот день экзамен по родному языку будут сдавать 470 кандидатов, из которых 179 человек будут сдавать экзамен по болгарскому языку, 260 – по гагаузскому, 31 – по украинскому языку.
Проверка экзаменационных работ будет проводиться с 4 по 25 июня, а результаты будут вывешены в Центрах сдачи экзаменов на бакалавра 26 июня. У кандидатов будет 48 часов для подачи апелляций, то есть 26-27 июня. Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 4 июля.
В Минпросвете уточнили, что на этой экзаменационной сессии пять выпускников лицеев страны будут сдавать один экзамен, потому что у них уже есть три оценки 10 по предметам на основании национальных и международных наград, полученных на республиканских и международных олимпиадах по учебным дисциплинам, а 25 человек уже получили две оценки 10.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вас будут волновать вопросы материального характера. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md