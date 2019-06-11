БАК 2019: выпускники сдают экзамен по иностранному языку

Экзамен на степень бакалавра по иностранному языку сдают сегодня 15 451 выпускников лицеев. Экзаменационная сессия началась 4 июня и продлится до 21 июня.

Как сообщили в Министерстве просвещения, культуры и исследований, из 15 451 кандидата 10 138 сдают экзамен по английскому языку, 5060 – по французскому, 139 – по немецкому, 41 – по испанскому, 24 – по итальянскому, 49 – по турецкому языку.

Четвертый экзамен состоится 14 июня, в нем примут участие 16609 кандидатов. В этот день 7761 учащийся реального профиля сдаст экзамен по математике, 8106 учащихся гуманитарного профиля – по истории румын и всеобщей истории, 259 учащихся спортивного профиля и 483 учащихся художественного профиля – по соответствующим профильным предметам.

18 июня пройдет экзамен по предмету на выбор для 14846 кандидатов, из которых 9304 будут сдавать географию, 2938 – химию, 1006 – историю румын и всеобщую историю, 411 – информатику, 611 – биологию, 407 – математику, 169 – физику.

Последний экзамен на бакалавра в рамках нынешней сессии состоится 21 июня. В этот день экзамен по родному языку будут сдавать 470 кандидатов, из которых 179 человек будут сдавать экзамен по болгарскому языку, 260 – по гагаузскому, 31 – по украинскому языку.

Проверка экзаменационных работ будет проводиться с 4 по 25 июня, а результаты будут вывешены в Центрах сдачи экзаменов на бакалавра 26 июня. У кандидатов будет 48 часов для подачи апелляций, то есть 26-27 июня. Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 4 июля.

В Минпросвете уточнили, что на этой экзаменационной сессии пять выпускников лицеев страны будут сдавать один экзамен, потому что у них уже есть три оценки 10 по предметам на основании национальных и международных наград, полученных на республиканских и международных олимпиадах по учебным дисциплинам, а 25 человек уже получили две оценки 10.