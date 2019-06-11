Письма Gmail станут интерактивными 2 июля

Компания Google завершает тестировать поддержку динамического контента в почте Gmail. Эта функция позволит выполнить различные действия — заполнять анкету, оформлять заказ в интернет-магазине или бронировать отель — без перехода на сторонний ресурс.

Новую возможность для всех пользователей включат 2 июля, сказано в официальном блоге. За её работу отвечает Accelerated Mobile Pages (AMP) — технология "ускоренных" мобильных страниц которые загружаются практически моментально, передает Вести.

Внутри Gmail AMP позволит выполнять те действия, которые ранее требования открытия отдельной вкладки. Пользователи, например, смогут заполнять формы, вносить правки в "Документах" Google или пролистывать изображения в виде карусели, не покидая "динамического" письма.

Ранее AMP начали тестировать в своих рассылках партнеры поисковика, такие как Booking.com, Despegar, Doodle, Ecwid, Freshworks, Nexxt, OYO Rooms, Pinterest и redBus. 2 июля новая функция появится в веб-версии Gmail. В мобильной версии почты Google эта возможность станет доступна позднее.