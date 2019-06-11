В июне в Молдове зарегистрировали 12 новых случаев заболевания корью

Специалисты Национального агентства общественного здоровья зарегистрировали 12 новых случаев заболевания корью за первые 10 дней текущего месяца.

Эпидемиолог ведомства Лаура Цуркан уточнила, что 8 июня в Кишиневе было зарегистрировано два случая с подозрением на корь, оба человека госпитализированы.

По ее словам, с 1 января 2019 года по настоящее время случаи кори отмечались в Кишиневе – 17 случаев, Дрокиевском районе – 11, Окницком районе – 6, Бричянском, Единецком, Штефан-Водском районах – по одному случаю.

По данным Национального агентства общественного здоровья, число случаев кори, зарегистрированных в Молдове, достигло 377, из которых 341 в 2018 году. Значительное увеличение числа заболеваний отмечалось в августе 2018 года, при этом было зарегистрировано 239 подтвержденных случаев.

Корь является быстро распространяющимся инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Первым признаком инфекции является высокая температура, которая держится в течение от одного до семи дней. На 3-4 сутки у больного появляется кожная сыпь. Пневмония – самая распространенная причина смерти от кори.

Корь можно предотвратить только вакцинацией. В Молдове вакцинация проводится бесплатно комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (ROR) в возрасте одного года, 6-7 лет и 14-15 лет.