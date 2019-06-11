Сотни граждан провели третью ночь перед государственными учреждениями

Сотни людей, которые вышли на защиту страны от тех, кто ее предал, провели третью ночь перед государственными учреждениями. Они говорят, что не позволят захватить министерства незаконным путем, и не будут подчиняться тем, кто хочет узурпации власти.

"Мы здесь третью ночь, защищаем государственные учреждения от так называемого правительства, которое незаконно. Мы не хотим, чтобы нами руководили незаконное правительство и не функциональный парламент".

Люди выразили свое недовольство намерениями Игоря Додона.

"Мы по-прежнему поддерживаем правительство во главе с премьером Филипом, мы хотим, чтобы он продолжил реформы и все им начатое. В худшем случае пусть будут досрочные выборы, пусть народ, а не группа людей решает, кто должен руководить Молдовой. То, что происходит сегодня, идея федерализации Додона, которую, самое интересное, поддерживают проевропейские партии Санду и Нэстасе - это недопустимо".

Пикетчики разочарованы действиями Нэстасе и Санду, которые прятались под масками проевропейцев, а сами играет под дудку Москвы.

"Наверное, все уже видели в фейсбуке рекламу о федеративной Молдове. Майя Санду говорила в 2017, что Додон предатель. По-моему, все понятно, они все предатели, не только Додон, но и Майя Санду, и Андрей Нэстасе".

Люди решительно настроены протестовать до тех пор, пока альянс ACUM-ПСРМ не распадется.

"Будем здесь сколько понадобится, пока функционирующие государственные органы не выразят свою точку зрения. Для этого мы здесь, для этого мы протестуем".

"Вот кто толкает нашу страну и наших людей в пропасть. Представляете, каково мне слышать, что Нэстасе получает в парламенте 24 тысячи, и говорит, что этого мало".

"Мы сельские, поэтому выдержим. Не выдерживают те, кто сыт по горло, а мы выдержим. Мы защищаем права человека, страны и нашей Конституции".