Власти Индонезии просят жителей близлежащих деревень и туристов не приближаться к вулкану в радиусе 3-5 км, а также не выходить на улицу без специальных масок для защиты от вулканического пепла, передает УНИАН со ссылкой на Euronews.

Синабунг проснулся 9 лет назад. Тогда около 12 тысяч жителей Суматры были вынуждены покинуть свои дома.

WOW!!! Mount #Sinabung volcano in North #Sumatra, #Indonesia in eruption this morning 9th of June... Source: @AM_1080 #volcano #extremeweather pic.twitter.com/BoyJCG88WY