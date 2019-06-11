В Индонезии началось извержение вулкана Синабунг

На индонезийском островом Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Столб дыма и пепла поднялся на высоту 7 километров.

Власти Индонезии просят жителей близлежащих деревень и туристов не приближаться к вулкану в радиусе 3-5 км, а также не выходить на улицу без специальных масок для защиты от вулканического пепла, передает УНИАН со ссылкой на Euronews.

Синабунг проснулся 9 лет назад. Тогда около 12 тысяч жителей Суматры были вынуждены покинуть свои дома.